Военные Беларуси устраивают бунты против наступления на Украину: им отправляют командиров из Москвы

Белорусские военные не хотят воевать с Украиной, а офицеры покидают страну вместе с семьями. Чтобы предупредить бунты в армии РБ, ее наполняют командирами из Москвы.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

На фоне растущей угрозы вступления Беларуси в войну с Украиной на стороне России среди белорусских военнослужащих и офицеров растет вероятность бунтов.

"На фоне слухов о возможности направления ВС РБ в Украину в отдельных частях, дислоцированных в районе г. Брест, происходят "условные бунты", в ходе которых военнослужащие и офицеры выражают свое нежелание ехать в Украину. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями", - утверждает наш источник, знакомый с ситуацией в белорусских войсках.

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Держать под контролем собственную армию Лукашенко планирует с помощью своего "друга" Путина.

"Для стабилизации ситуации в белорусских вооруженных силах из Москвы направляются командиры и старший офицерский состав", - уверяет наш собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о совершенной российскими оккупантами провокации: 11 марта самолеты РФ атаковали Беларусь с воздушного пространства Украины и нанесли огневой удар по белорусскому селу Копани.

По данным украинских пограничников, сразу после этого в село стали заходить российские войска.

Украина предполагает, что эта провокация планировалась и выполнялась для вовлечения Беларуси в войну с Украиной. Тем более что самопровозглашенный президент этой страны Александр Лукашенко, встречаясь днем с Путиным, всячески хвалил президента РФ за "превентивный удар" по Украине и нес бред о подготовке Украиной нападения на Беларусь.

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