Военная мощь и сильная экономика: в Нидерландах назвали предпосылки для участия ЕС в мирных переговорах

Европейский Союз должен непосредственно участвовать в мирных переговорах между Украиной и Российской Федерацией. Но для этого есть некоторые предпосылки.

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Такое заявление сделал в соцсети Х (Twitter) министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. В частности, он отметил, что в первую очередь нужно продемонстрировать военную мощь, поддержанную сильной экономикой.

"По итогам этой недели уже есть выводы. И они заключаются в том, что европейские страны должны действовать. Для того чтобы занять место за столом переговоров, нам нужно продемонстрировать военную мощь, поддержанную сильной экономикой", – подчеркнул министр.

Брекельманс также добавил, что это имеет решающее значение для обеспечения безопасности Нидерландов, Европы и Украины после 80 лет свободы.

Ранее сообщалось, что США не только просили правительства Европы внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности для Украины, но также спросили, что потребуется от Вашингтона в таком случае. Европейцам также был задан вопрос о том, что должны Соединенные Штаты, их союзники и партнеры сделать в случае нападения РФ на их силы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на срочный саммит в Париже 17 февраля, чтобы обсудить намерение США "исключить" Европу из переговорного процесса по войне в Украине.

На встрече также планируется обсудить членство в НАТО и гарантии безопасности для Украины. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Трамп действует по принципу "разведка боем" "и мы должны ответить".

Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение, предложенное США по украинским редкоземельным металлам, должно сопровождаться гарантиями безопасности: "Если нам не дадут гарантий безопасности от США, я считаю, экономический договор не будет работать. Все должно быть честно".

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