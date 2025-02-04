'Во-первых, это молдавские земли': Додон 'наехал' на Джорджеску из-за претензий на украинские территории

Лидер пророссийской Партии социалистов Молдовы Игорь Додон, вернувшись из Москвы, заявил о "молдовских землях" в Украине, которые якобы "уже делят некоторые европейские политики". В частности, он прокомментировал недавнее заявление ультраправого пророссийского кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску, также замахнувшегося на часть Украины.

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Об этом пишет News Maker. Издание цитирует пророссийского политика, до сих пор называющего свою страну "советской Молдавией".

"Хочу сделать замечание некоторым политикам Европейского Союза, Румынии и других, которые уже делят земли Украины. Во-первых, те земли, которые вы называете, исторически молдавские, некоторые из них", – заявил Додон.

По его словам, на этих землях сейчас проживают "сотни тысяч молдаван и они говорят на молдавском языке". При этом Додон до сих пор называет свою страну "советской Молдавией".

"Во-вторых, это нас, советскую Молдавию, лишили статуса морского государства. У нас забрали юг страны и север. Незаконным решением в середине прошлого века проведя так называемую реформу Хрущева", – заявил пророссийский политик.

Напомним, кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску посягнул на территориальную целостность Украины. Он заявил, что изменение границ Украины "неизбежно", поэтому Румыния должна уже сейчас думать, какие регионы можно отобрать у соседней страны. В частности, он посягнул на северную Буковину.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее экспрезидент Молдовы Додон заявлял, что не знает, есть ли Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области территорией Украины. По его словам, "по результатам мирных переговоров будет ясно, где остановится война".

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