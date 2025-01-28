В Стокгольме полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться на территорию российского посольства. 45-летний мужчина на автомобиле въехал в ворота дипломатического ведомства РФ.

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Инцидент произошел утром 28 января. Об этом сообщил телеканал SVT.

Местная полиция сообщила, что мужчину подозревают в попытке незаконного проникновения на территорию посольства. Официально начато досудебное расследование по факту "грубого незаконного проникновения". Известно, что мужчина не мог попасть внутрь здания.

Представитель полиции Даниэль Викдаль отметил, что сообщение об инциденте поступило в 06:54 по местному времени. Причины его поступка остаются неизвестными, однако, как сообщили в российском посольстве, мужчина уже имел предыдущие инциденты с ними в 2015 и 2018 годах.

Полиция быстро задержала его, поскольку мужчина оставался в автомобиле.

Напомним, посольство государства-террориста России в чешской Праге облили "кровью" после ракетной атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве. На стенд и таблицу у входа в дипведомство агрессора выплеснули 10 кг кетчупа.

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