Во Франции водителя российского дипломата поймали на угоне велосипедов
В Страсбурге (Франция) водитель российского дипломата якобы похитил и перепродал велосипедов на общую сумму более 100 тысяч евро.
Одной из жертв вора стал первый заместитель мэра города Ален Фонтанель. У него угнали электрический велосипед, припаркованный на улице возле французского представительства Совета Европы, пишет France Bleu.
Инцидент произошел в феврале, после чего правоохранители начали расследование.
Через несколько дней после пропажи Фонтанель обнаружил свое транспортное средство в рекламе на одном из сайтов объявлений. Велосипед там продавали за полцены.
Полицейские договорились с продавцом о встрече, которую назначили перед входом в консульство РФ. Туда приехал 40-летний гражданин РФ, работавшим водителем дипломата. Подозреваемый был задержан.
Вскоре копы выяснили, что этот случай – не единственный. Мужчина якобы продал велосипедов, преимущественно электрических, на 100 тысяч евро.
После предъявления обвинений мужчина вернулся в Россию, как уверяют в дипучреждении – из-за проблем со здоровьем. Российское консульство ситуацию комментировать отказывается.
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