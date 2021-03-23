Во Франции водителя российского дипломата поймали на угоне велосипедов

В Страсбурге (Франция) водитель российского дипломата якобы похитил и перепродал велосипедов на общую сумму более 100 тысяч евро.

Одной из жертв вора стал первый заместитель мэра города Ален Фонтанель. У него угнали электрический велосипед, припаркованный на улице возле французского представительства Совета Европы, пишет France Bleu.

Инцидент произошел в феврале, после чего правоохранители начали расследование.

Через несколько дней после пропажи Фонтанель обнаружил свое транспортное средство в рекламе на одном из сайтов объявлений. Велосипед там продавали за полцены.

Полицейские договорились с продавцом о встрече, которую назначили перед входом в консульство РФ. Туда приехал 40-летний гражданин РФ, работавшим водителем дипломата. Подозреваемый был задержан.

Вскоре копы выяснили, что этот случай – не единственный. Мужчина якобы продал велосипедов, преимущественно электрических, на 100 тысяч евро.

После предъявления обвинений мужчина вернулся в Россию, как уверяют в дипучреждении – из-за проблем со здоровьем. Российское консульство ситуацию комментировать отказывается.

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