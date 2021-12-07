В Мексике прогремел взрыв в мастерской по производству пиротехники, много пострадавших. Момент попал на видео

В штате Пуэбла в центральной части Мексики в понедельник вечером (утро вторника по Киеву) прогремел мощный взрыв. Эпицентром оказалась мастерская по производству пиротехники, по всей видимости, подпольная.

Об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел в районе Сантьяго-Тенанго (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным El Sol de Irapuato, соседи услышали громкий взрыв, а выйдя из домов, увидели, что одно из зданий рухнуло и несколько человек лежали в развалинах.

В результате один человек погиб и восемь получили ранения. Муниципальная полиция и парамедики выехали на место, где подтвердили смерть 19-летней девушки.

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Мастерская полностью разрушена, а находящиеся рядом с ней дома получили сильные повреждения.

Также взрывная волна выбила стекла в припаркованных неподалеку автомобилях.

В ликвидации последствий ЧП участвовали пожарные и спасатели. Возможные причины случившегося пока не называются.

🔴⚡ Una cámara de seguridad captó el momento de la explosión de un polvorín en la localidad de Santiago Tenango, en General Felipe Ángeles, #Puebla.

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🎥: Especial pic.twitter.com/gBwx3qmQNC — @diario24horas (@diario24horas) December 7, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 ноября в Новой Одессе прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, который разрушил два верхних этажа. В результате погибли три человека.