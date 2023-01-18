Во Франции умер самый старый человек в мире – монахиня Люсиль Рандон. Фото

Во Франции умер самый старый человек в мире – монахиня Люсиль Рендон. Она ушла в вечность в возрасте 118 лет.

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Об этом сообщила The Guardian. Французская монахиня умерла во сне в доме престарелых в Тулоне.

Рендон, известная как сестра Андре, родилась на юге Франции 11 февраля 1904, когда до Первой мировой войны оставалось еще десятилетие.

Рендон родился в тот год, когда в Нью-Йорке открыли свое первое метро и когда Тур де Франс проходил всего один раз.

Она работала гувернанткой и репетитором, прежде чем уйти в монастырь в 1944 году в возрасте 40 лет.

Отцом Люсиль был школьный учитель Пауль Рандон. У Люсиль была сестра-близнец, умершая в возрасте 18 месяцев.

В 1915 году Люсиль переехала к брату в Гудан, затем в Сен-э-Уаз. Она устроилась гувернанткой в марсельскую семью.

Позже, в 1920 году она уехала в Версаль и стала учителем детей другой семьи. Позже она снова сменила семью, где проработала 14 лет гувернанткой.

Люсиль выросла в протестантской семье, но в 1923 году она перешла в католицизм и стала послушницей в монастыре. Приняла монашество в парижском монастыре Maison des Filles de la Charité на улице дю Бак и получила церковное имя Андре, избранное в честь ее брата, которого она называла одновременно "отцом, матерью и няней".

В 1945 году она устроилась в больницу Виши, чтобы помогать сиротам и старикам, где работала 28 лет.

В 1979 году она поступила в монастырь в Савойе, где провела 30 лет. В 2009 году она приехала в Тулон и поступила в местный монастырь в возрасте 105 лет.

В последнее время жила в доме престарелых.

В 2021 году Люсиль Рэндон пережила заболевание Covid-19. Вирус охватил весь дом престарелых, где она жила, унеся жизни 10 других жителей.

В интервью французскому радио Рендон сказала, что не представляет, как прожила так долго.

"Я не знаю, в чем секрет. Только Бог может ответить на этот вопрос", – сказала тогда Люсиль.

В последние годы своей жизни Рандон ослепла и была прикована к инвалидному креслу. В 2021 году она сказала, что была счастлива в своем доме, хотя и хотела бы присоединиться к своим бабушке, дедушке и брату Андре.

"Очень грустно, но это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение", – отметили в заведении, поминая Люсиль Рэндон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прошлого года умер самый старый на тот момент человек в мире – японка Кане Танака. Она ушла из жизни в возрасте 119 лет.

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