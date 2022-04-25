В Японии умерла самая пожилая женщина в мире: что известно о Канэ Танаке

25 апреля стало известно о смерти самой пожилой жительницы планеты Земля, рекордсменки Книги рекордов Гиннеса Канэ Танаке. Японка родилась 2 января 1903 года и прожила 119 лет, застав Первую и Вторую мировые войны, а также правление пяти императоров.

О смерти старейшей женщины в мире сообщили местные власти, передает японский телеканал NHK. Известно, что с 2005 года долгожительница пребывала в доме престарелых в префектуре Фукуока.

В молодые годы Танаке работала управляющей магазином лапши и рисовых лепешек. Ровно сто лет назад, в 1922 году, она вышла замуж за Хидео Танаке. Мужу японка родила четверых детей и усыновила пятого. Во время Второй мировой войны женщина потеряла любимого и старшего сына.

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В 1970-х Канэ вышла на пенсию. Во время заслуженного отдыха женщина несколько раз путешествовала по Америке, изучала математику и занималась каллиграфией.

Японка была признана Книгой рекордов Гиннеса самым старым человеком в мире в марте 2019-го в возрасте 116 лет. Известно, что в последние годы своей жизни Танаке была весьма активной. Она не жаловалась на здоровье, с легкостью могла решить математическое уравнение, любила настольные игры, а еще есть шоколад и пить газировку.

В 2021 году женщина намеревалась принять участие в эстафете огня Олимпийских игр в Токио на инвалидной коляске. Планам долгожительницы помешал жестокий карантин из-за пандемии COVID-19.

У Танаке не было никаких секретов долголетия. Она любила просыпаться в 6 утра и наслаждаться жизнью. Когда Книга рекордов Гиннесса признала японку самым старым человеком из ныне живущих, ее спросили, какой момент в ее жизни был самым счастливым. Она ответила: "Сейчас".

Сердце Канэ Танаке перестало биться 19 апреля 2022 года.

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