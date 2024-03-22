Во Франции сообщили, что будут инвестировать в производство вооружения в Украине: подробности

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер заявил, что Париж готов инвестировать в производство вооружения на территории Украины. Страна уже увеличила свои расходы на оборону до 2% от ВВП и часть этих средств будет инвестирована в производство оружия в нашей стране.

Об этом французский дипломат сказал во время выступления на Киевском форуме безопасности 22 марта. Он считает, что инвестиции необходимы и для того, чтобы производить в то, что нужно Силам обороны страны для борьбы с российским полномасштабным вторжением.

"Мы говорим: если мы можем начать такое производство в Украине, следует это делать", – сказал Весьер.

Он также призвал партнеров поддерживать Украину для достижения победы. Дипломат отметил, что победа России будет означать, что Москва может уничтожить соседнее государство и международное сообщество ничего не может сделать в ответ.

"Это значит, что многие страны скажут: нам теперь нужно присоединиться к ядерному клубу, потому что наша безопасность под угрозой". Это будет более рискованная и нестабильная ситуация, чем сегодня", – заявил посол Франции в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере, четыре завода по изготовлению оружия планирует построить на территории Украины немецкий концерн Rheinmetall. Кроме того, на предприятиях будут производить снаряды, военную технику, порох и средства ПВО.

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