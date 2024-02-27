Во Франции снежная лавина накрыла альпинистов: четыре человека погибли, еще трое пострадали

На горнолыжном французском курорте Мон-Дор 25 февраля сошла снежная лавина, которая накрыла группу альпинистов. Четыре человека погибли на месте происшествия, еще трое людей получили ранения.

Инцидент произошел на высоте около 1600 метров над уровнем моря. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Префект департамента Мон-Дор Жоэль Матюрен заявил, что непредсказуемый снежный оползень накрыл семь альпинистов, включая профессионального гида. Трое людей получили ранения и были доставлены в университетскую больницу Клермон-Феррана. Четверо альпинистов от полученных травм скончались на месте происшествия.

В момент схождения лавины семеро альпинистов были связаны веревками. В группу также входили два человека, которые спаслись от лавины и подняли тревогу.

На поиски выживших было мобилизовано около 50 спасателей. Среди них на место выехали члены взвода высокогорной жандармерии, инструкторы и кинологи. Спасатели установили, что все погибшие – мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. Стоит отметить, что альпинисты были хорошо оснащены и имели все необходимое оборудование.

Один из пострадавших альпинистов находится под наблюдением врачей из-за травмы головы средней степени тяжести. Кроме того, в учреждении здравоохранения открыто медико-психологическое отделение.

По факту гибели альпинистов прокуратура Клермон-Феррана начала расследование для установления причин трагедии. Правоохранители отмечают, что обстоятельства были явно непредсказуемыми при таком смещении снежного покрова. На горнолыжном курорте за четыре дня образовался снежный покров толщиной 50 сантиментов, после чего температура воздуха была нестабильной.

Бывший спасатель взвода высокогорной жандармерии Эрик Менье рассказал, что глобальное потепление и серьезные перепады температур меняют всю систему и все исследование снежного покрова. Спасатели признал, что снег еще никогда не был таким сложным даже для горных профессионалов.

Напомним, в районе Прикарпатья продолжаются поисково-спасательные работы по поиску гражданина Франции. Турист пошел на Говерлу и пропал.

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