Во Франции продолжается хаос из-за убийства подростка: пылают дома, на улицах звери, а политики заговорили о гражданской войне

Во Франции продолжаются массовые уличные беспорядки после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Самые ожесточенные столкновения французов с правоохранителями произошли в Париже и Марселе.

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В результате протестов только за прошедшую ночь полиция задержала 719 человек. Об этом сообщает BBC (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В парижском пригороде Л'Ай-ле-Роз злоумышленники вломились в дом мэра, ранив его жену, которая пыталась сбежать с двумя детьми. В других французских городах также произошли беспорядки.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин похвалил правоохранительные органы за их "решительные действия", которые привели к "более спокойной ночи". Около 45 тыс. полицейских были развернуты по всей стране для борьбы с уличными протестами.

Французские чиновники надеются, что, возможно, наступил переломный момент – митингующие теряют силу из-за подавления со стороны правоохранительных органов и массовой непопулярности их действий. Однако никто не делает поспешных выводов, пока массовые протесты полностью не прекратятся.

В Марселе вечером 1 июля происходили ожесточенные столкновения между полицией и участниками беспорядков. На кадрах, циркулирующих в сети, видно, как полиция применяет слезоточивый газ против жителей города. Протестующие сожгли одну из крупнейших библиотек в городе Марселе, протестующие выносят всё из ювелирных и магазинов электронной техники.

В Париже на Елисейских полях было замечено большое количество полицейских. В социальных сетях были призывы к протестующим собраться там, но присутствие полиции, вероятно, удержало большинство из них.

Столичная полиция заявила, что произвела 194 ареста. Парижский регион остановил все автобусы и трамваи после 21:00 вторую ночь подряд.

В городе Лилль на улицах также был замечен полицейский спецназ. На кадрах из ночного города видно, как пожарные тушат автомобили, подожженные бунтовщиками. 21 человек был арестован в Лионе. Столкновения произошли также в Ницце и Страсбурге.

В Министерстве юстиции Франции заявили, что средний возраст задержанных – 17 лет. В ведомстве пригрозили, что родителям, чьи дети будут находиться на улице ночью и участвовать в погромах, может грозить до 2 лет тюрьмы либо штраф 30 тысяч евро.

Министр финансов Брюно Ле Мэр сообщил, что более 700 магазинов, супермаркетов, ресторанов и отделений банков были разграблены или даже сожжены участниками беспорядков.

Кроме этого, в сети появились видео с животными на улицах города. Сообщается, что протестующие выпустили животных из зоопарка.

Стоит отметить, что лидер правой французской партии "Реконкиста" Эрик Земмур заговорил о гражданской войне. При этом он обвинил в происходящем политику распределения иммигрантов, которая затрагивает обычных людей.

"Это этнический бунт. Так как везде мы видим мародерства, где люди бросаются на продукты роскоши или в магазины ежедневного потребления. Уже 20 лет мы распределяем иммигрантов. Это политика распределения иммигрантов, которая затрагивает обычных людей. Французы видят, что значит быть продуктом сумасшедшей иммиграции. Нам нужен лидер, решительный и твердый", – заявил Эрик Земмур.

Напомним, французские полицейские в городе Нантер застрелили 17-летнего подростка после того, как он отказался подчиняться приказу правоохранителям и останавливать автомобиль. В тот же день прокуратура заявила, что полицейский находится под стражей по обвинению в умышленном убийстве. Резонансное убийство вызвало во Франции волну протестов.

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