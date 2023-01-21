Во Франции прекратит работу российский телеканал RT France: пропагандисты пожаловались на блокировку счетов

Франция заблокировала счета пропагандистского телеканала RT France в рамках девятого пакета санкций против РФ. В результате франкоязычный отдел кремлевского СМИ прекратил работу.

Видео дня

Как передает BFMTV, об этом заявила директор RT France Ксения Федорова. "После пяти лет усилий власти добились своего – закрытия RT France. Главное управление казначейства решило заморозить банковские счета RT France, что делает невозможным продолжение нашей работы", – заявила она.

В официальном заявлении пресс-службы канала пропагандисты пожаловались на "цензуру" и притеснение "свободы мысли".

Как известно, вещание RT France в Европейском Союзе было запрещено еще с начала масштабного вторжения РФ в Украину, наряду с другими СМИ, подконтрольными властям в Москве.

Однако RT France продолжал работать в своем офисе в Париже и транслировал свой контент в странах, где канал не был запрещен, например, во франкоязычных государствах Африки.

Тем временем в РФ уже пригрозили ответными мерами в отношении французских СМИ, однако какими именно, уточнять не стали.

"Они (меры. – Ред.) будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", – заявили в МИД России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США начали преследовать тех, кто помогает российским олигархам избежать санкций. В частности, в Колумбии вынесен обвинительный акт против россиянина и британца за попытки скрыть яхту приближенного к Путину бизнесмена Виктора Вексельберга стоимостью 90 млн долларов.