Во Франции отменили поезда из Нидерландов: диверсии и саботаж на железных дорогах

В пятницу, 26 июля, в день открытия Олимпиады-2024 во Франции возник железнодорожный хаос. Из-за проблем, спровоцированных диверсиями, были отменены поезда из Нидерландов.

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Об этом сообщает NU.nl. Речь идет о поездах Eurostar, курсирующих между Амстердамом и Парижем.

Проблему заметили не только болельщики, но и участники Олимпийских игр, которые хотели доехать из Нидерландов в Париж на поезде.

"Eurostar призывает клиентов отложить свое путешествие, если это возможно. Скоростные поезда между Лиллем и Парижем вынуждены изменить направление движения, в результате чего пассажиры задерживаются на полтора часа. Некоторые поезда также отменены", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за диверсий на север и запад от Парижа курсирует меньше поездов или же они вообще были отменены.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции заявили о масштабных диверсиях на железной дороге за несколько часов до официальной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. В частности, неизвестные совершили ряд поджогов, в результате чего ряд маршрутов был отменен и нарушена работа транспортной системы на атлантической, северной и восточной линиях французской сети высокоскоростных железных дорог.

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