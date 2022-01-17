Во Франции одобрили жесткие ограничения для невакцинированных от СOVID-19: не пустят в рестораны и транспорт

Во Франции одобрили новые карантинные ограничения для невакцинированных граждан, согласно которым от 20 января "вакцинальный пропуск" заменит "пропуска здоровья". Так что доступ к общественным местам будет разрешен только тем, кто имеет прививку против коронавируса.

Соответствующее решение французский парламент принял на вечернем заседании 16 января, информирует Le Monde. Отметим, что страна оказалась на втором месте после США по приросту заражений COVID-19, обнаруженных за воскресенье (+278 тыс.).

В Национальной ассамблее Франции (нижняя палата парламента) за усиление мер относительно невакцинированных проголосовали 215 депутатов. Еще 58 высказались против, а семеро воздержались.

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Ранее "пропуск здоровья" позволял французам посещать общественные места при наличии прививки или отрицательного теста на коронавирус. Теперь же люди, не прошедшие курс иммунизации, не смогут посещать кафе, бары, рестораны, кинотеатры, ярмарки и т. д. А еще не смогут воспользоваться межрегиональным общественным транспортом.

Правило распространяется на лиц старше 16 лет – они должны пройти курс прививок и получить "вакцинальный пропуск". Не применяется оно только в случае необходимости получить доступ к медицинским учреждениям и услугам.

В то время как несовершеннолетние граждане в возрасте от 12-15 лет могут и дальше пользоваться своими "пропусками здоровья".

За время пандемии в стране подтвердили до 14,2 млн случаев коронавируса. Из них почти 127 тыс. инфицированных скончались от осложнений болезни, но 5,1 млн человек вылечились. Активными больными на сегодняшний день остаются около 8,8 млн жителей.

Во французском Минздраве отмечают, что полный курс вакцинации (две дозы) прошли более 78% населения страны. По данным портала GediVisual, охват двумя прививками во Франции составляет 75% или почти 50,6 млн человек, а одной – 79,1% или 53,3 млн граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января президент Франции Эммануэль Макрон прямо предупреждал, что намерен "осложнить жизнь невакцинированным французам".