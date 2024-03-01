Во Франции объяснили, готовы ли отправить свои войска в Украину

Россия не собирается останавливаться в своей агрессии против соседних государств. Поэтому Европа сейчас оказалась перед таким же вызовом, как в 1938 году, когда молчаливое согласие европейцев на оккупацию Адольфом Гитлером Судет запустило обратный отсчет до начала Второй мировой войны.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в эфире France Inter, пишет FranceInfo. Он подчеркнул: Франция намеревается оставаться на "правильной стороне истории" и не откажется от помощи Украине.

Комментируя так называемый съезд "депутатов ПМР", по итогам которого сепаратисты молдавского Приднестровья обратились к РФ за "защитой" от "экономического давления" со стороны Молдовы, Сежурне подчеркнул: на прекращение агрессии России против соседей не стоит и надеяться.

"У нас есть информация, [согласно которой] Россия не остановится на достигнутом", — заявил министр.

Он сравнил нынешние события с периодом, предшествовавшим началу Второй мировой, в частности аннексией нацистской Германией чехословацких Судет.

"Мы не можем оказаться в том же периоде, что был в сентябре 1938 года, когда мы отказались от Чехословакии ради эфемерного мира", – подчеркнул глава французской дипломатии.

И пусть, с точки зрения Сежурне, ситуация сейчас не полностью такая же, однако, считает он, "история повторяется". Поэтому, уверен чиновник, Европа должна усвоить уроки "судетского кризиса" и помнить, что "отступить перед лицом империалистической власти означает дать ей возможность сделать шаг вперед".

В ходе интервью Сежурне также обвинил Россию в проведении "информационной атаки на Францию".

"Проводятся маневры по информационной дестабилизации", – утверждает министр.

В частности, он напомнил о выявленном в середине февраля цифровом вмешательстве России и "193 неактивных сайтах", созданных для массового распространения пророссийского контента.

Сежурне не сомневается в том, что Россия планирует новые информационные удары по Франции. По его словам, "продолжается подготовка к организации дезинформации и манипулированию общественным мнением в контексте общественного мнения на фоне выборов в Европарламент". Сежурне признал, что Франция находится "в нестабильной ситуации с подготовкой к выборам в Европейский Союз и Олимпийским играм", однако "не позволит атаковать [свои] государственные службы, [свой] транспорт, [свои] больницы".

Затронул в ходе интервью Сежурне и резонансное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не исключает, что в будущем западные страны вынуждены будут отправить в Украину свои войска. По словам министра иностранных дел Франции, эти заявления способствуют "стратегической двусмысленности", но позволяют его стране быть "на правильной стороне истории".

При этом Сежурне заявил, что Париж не будет посылать "никаких боевых войск" и что "французы не будут умирать за Украину".

"Поскольку мы решили поддержать Украину, Владимир Путин усилил ядерные угрозы. Логично, есть форма расторможения со стороны России по поводу этой угрозы", – отметил глава французского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Франция действует в "четких рамках", заключающихся в том, чтобы "победить Россию, не ведя войны с Россией", "не давать России победить, не вступая в войну" с Москвой.

По словам чиновника, "рамки, установленные президентом Республики, они ничего не исключают, позволяют нам послать очень четкое сообщение России, что мы не откажемся от борьбы плечом к плечу с украинцами".

Напомним, ранее Макрон сделал ряд заявлений по поводу размещения западных войск в Украине и поставки дальнобойного оружия. По его словам, западные лидеры обсуждают возможную потребность в будущем направить в Украину свои войска, консенсуса по этому вопросу нет, однако такого развития событий исключать нельзя.

Заявления Макрона поспешили опровергнуть некоторые западные лидеры, в том числе федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Сам же президент Франции впоследствии заявил, что сознательно предложил направить войска в Украину.