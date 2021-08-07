Во Франции манифестации противников вакцинации переросли в массовые беcпорядки, полиция применила слезоточивый газ. Фото и видео

Во Франции продолжаются акции протеста из-за коронавирусных ограничений, введенных в стране. В частности, в Париже манифестация против обязательной вакцинации подростков и введения паспортов вакцинации закончилась беспорядками

Как сообщает France24, за два дня до вступления в силу так называемых "ковидных пропусков" протесты прошли в Париже, Ницце, Марселе, Лионе и других крупных городах. Во всей Франции число демонстрантов превысило 230 тыс. человек. Фото и видео из демонстраций французы публикуют в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость ниже).

Видео дня

На демонстрациях люди скандируют: "Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.), мы не хотим твой пропуск" и приносят плакаты с надписью "Свобода", "Нет диктатуре" и другие. Некоторые демонстранты протестовали против обязательной вакцинации для медицинских работников, которую они должны пройти до 15 сентября.

В Лионе полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, поскольку они вступили в столкновения с правоохранителями, бросая в них различные предметы.

Напомним, о начале протестов во Франции против обязательных прививок от коронавируса сообщили еще 14 июля. В Париже полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ. Столкновении полиции и демонстрантов произошло в национальный праздник – День взятия Бастилии. В сети появились фото и видео из Парижа и других городов, где проходили акции протеста.

Как сообщал OBOZREVATEL: