Во Франции восстали против COVID-сертификатов, полиция применила гранаты и слезоточивый газ. Фото и видео

Во Франции по всей стране люди вышли на улицы протестовать против обязательных прививок от коронавируса. В Париже полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ.

О столкновении полиции и демонстрантов, которое началось в столице Франции 14 июля – в национальный праздник День взятия Бастилии, сообщил телеканал BFMTV. А в сети появились фото и видео из Парижа и других городов, где проходят акции протеста.

Видео дня

Накануне президент страны Эмануэль Макрона объявил о введении с августа санитарных пропусков, которые будут выдавать тем, кто сделал прививку или получил отрицательный тест на ковид, и без которых люди не будут пускать в рестораны, ТЦ, поезда и самолеты, а также не исключил всеобщую вакцинацию.

Несогласные с этим французы вышли на протест. В Париже полиция пытается разогнать толпу и уже применила спецсредства. На видео можно увидеть, как силовики применяют гранаты со слезоточивым газом.

В Марселе на акцию протеста вышли около 100 человек. Среди митингующих были и медработники, для которых вакцинацию от коронавируса в стране сделали обязательным.

Примерно столько же собралось на манифестации в городе Кан на юго-западе Франции. Там протестующие помешали мерам, которые организовали в честь Дня взятия Бастилии. Правоохранители также применить слезоточивый газ.

Накануне протесты также прошли в Аяччо и Бастии на острове Корсика.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрона предупредил жителей о намерении сделать обязательной вакцинацию против коронавируса в стране и ввести COVID-сертификаты. Уже на следующий день, 13 июля, на прививку записались более 1,3 миллиона человек.