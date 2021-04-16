Во Франции количество жертв COVID-19 пересекло отметку в 100 тысяч

В четверг, 15 апреля, количество людей, умерших от осложнений коронавирусной инфекции во Франции, превысило 100 тысяч человек.

За последние сутки вирус унес жизни еще 300 человек. Днем ранее число погибших составляло 99 805, сообщает АР со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Франция – третья страна в Европе, которая достигла рубежа в 100 тысяч смертей от коронавируса после Великобритании и Италии.

"Мы не забудем ни одного лица, ни одного имени", – написал в Twitter президент Эммануэль Макрон, выразив соболезнования родным и близким жертв.

Смертность от коронавируса в мире. Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в родильном доме города Харьков умерли две беременные женщины. У обеих медики диагностировали заражение коронавирусом.