У Франції кількість жертв COVID-19 перетнула позначку в 100 тисяч

У четвер, 15 квітня, кількість людей, які померли від ускладнень коронавірусної інфекції у Франції, перевищила 100 тисяч осіб.

За останню добу вірус забрав життя ще 300 осіб. Днем раніше число загиблих становило 99 805, повідомляє АР з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Франція – третя країна в Європі, яка досягла рубежу в 100 тисяч смертей від коронавірусу після Великобританії та Італії.

"Ми не забудемо жодного лиця, жодного імені", – написав в Twitter президент Еммануель Макрон, висловивши співчуття рідним і близьким жертв.

Смертність від коронавірусу в світі. Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в пологовому будинку міста Харків померли дві вагітні жінки. У обох медики діагностували зараження коронавірусом.