Во Франции арестовали россиянина, который готовил акты дестабилизации во время Олимпиады-2024

Во вторник, 23 июля, полиция Франции арестовала россиянина, подозреваемого в подготовке "дестабилизации" Олимпийских игр в Париже, которые стартуют 26 июля. Гражданин страны-агрессора находится под следствием по подозрению в попытке сорвать международные спортивные соревнования.

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Об этом сообщает France 24 со ссылкой на прокуратуру. Там отметили, что вероятный сговор "не носил террористического характера", поэтому представители антитеррористической прокуратуры не занимаются этим делом.

"Мужчину 1984 года рождения задержали и начали судебное расследование по подозрению в организации мероприятий, которые могут привести к дестабилизации во время Олимпийских игр", – говорится в сообщении.

Имя задержанного россиянина на данный момент не раскрывают.

Источник СМИ сообщил, что было начато расследование передачи разведданных иностранному государству с целью разжигания вражды во Франции, добавив, что такое преступление предусматривает наказание до 30 лет лишение свободы.

Прокуратура заявила, что во время посещения дома мужчины "по запросу министерства внутренних дел" были обнаружены доказательства предполагаемых планов дестабилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, профсоюз артистов-исполнителей (SFA-CGT) заявил, что запланировал забастовку в день открытия Олимпиады 26 июля. Таким образом артисты, задействованные в церемонии открытия ОИ-2024, хотят привлечь внимание к "неравенству в обращении с сотрудниками, нанятыми для участия в шоу".

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