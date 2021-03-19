ВМС США провели имитацию боевых действий с целью захвата Калининграда – СМИ

По данным аналитического центра ВМС США, войска НАТО не смогут захватить Калининград (Россия) с областью за три дня.

Об этом пишет китайское издание Sina, информация американцев основана на штабных учениях, что прошли в Польше. В маневрах задействовали пять тысяч военных, а также больше количество оружия и техники.

По данным портала, в случае войны и РФ и Польши, то 80% армии поляков будет уничтожено в первые четыре дня.

Отмечается, что, несмотря на малую площадь Калининградской области в 15 тысяч квадратных километров, там находятся значительные силы Вооруженных сил РФ. Так там развернуты ракетные комплексы "Искандер", системы С-400. Также Россия может применить размещенные в регионе бомбардировщики Ту-22М3. Кроме того, у россиян есть истребители МиГ-31, оснащенные ракетами "Кинжал".

Добавим, что китайское издание назвало российский анклав "острым ножом", который приставлен к "горлу" НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии спрогнозировали исход возможной войны с Россией.

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