В случае танкового сражения с войсками Российской Федерации армия Великобритании, вероятно, потерпит поражение из-за устаревшей бронетехники, несмотря на то, что ее солдаты являются "одними из лучших в мире".

Об этом сказано в отчете комитета по вопросам обороны Палаты общин, опубликованном в воскресенье, 14 марта, на сайте парламента Великобритании.

По словам экспертов, возраст многих британских танков превышает 30 лет, в бою эти машины значительно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам. Кроме того, они не получают достаточной поддержки с воздуха.

"Этот отчет раскрывает печальную историю бюрократического промедления, военной нерешительности, плохого финансового управления и общей некомпетентности, которые постоянно мешали попыткам должным образом перевооружить британскую армию за последние два десятилетия", – сказано в документе.

По расчетам комитета, чтобы модернизировать или заменить бронетехнику, понадобится не меньше четырех лет. Только после этого Великобритания сможет вносить вклад в сдерживание России сухопутными силами НАТО.

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