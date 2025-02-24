Визит Макрона в США: перед вылетом поговорил с лидерами ЕС об Украине и мире

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с рядом европейских лидеров перед своим визитом в Соединенные штаты Америки, где у него запланированы переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Визит французского лидера запланирован на 24 февраля.

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Об этом Макрон сообщил на своем аккаунте в социальной сети Х вечером в воскресенье, 23 февраля. Президент провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, премьер-министром Британии Киром Стармером, главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.

Кроме того, ему удалось поговорить с главой Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"После обсуждений последних нескольких дней с нашими европейскими коллегами и союзниками мы стремимся обеспечить восстановление мира в Украине справедливым, прочным и долгосрочным образом и укрепление безопасности европейцев в ходе всех будущих переговоров", – написал Макрон.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Макрон будет находиться с визитом в столице США 24 февраля. На переговоры в Трамп также приедет премьер-министр Британии Кир Стармер, его ожидают 27 февраля.

Накануне президент Франции заявил, что на встрече с Трампом планирует предупредить его о том, что не стоит идти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину. С главой Кремля нельзя быть слабым, потому что в дальнейшем это не будет отвечать интересам Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с Трампом не будет упоминать его противоречивые комментарии об Украине. Глава британского правительства не хочет "рисковать разозлить Трампа", бросив ему вызов за нападки на президента Украины Владимира Зеленского.

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