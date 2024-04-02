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Вето на санкции против КНДР в обмен на оружие: в США раскрыли детали сговора между Москвой и Пхеньяном

Дарья Дурова
Мир
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Ким Чен Ын и Владимир Путин

Российская Федерация применила право вето в Совете безопасности ООН для блокирования работы Комитета по санкциям против Северной Кореи по договоренности с Пхеньяном. Это было частью сделки, в результате которой Москва получила от КНДР оружие для ведения войны против Украины.

С соответствующим заявлением на брифинге 1 апреля выступил спикер Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер. Он уверен, что россияне наложили вето в Совбезе 28 марта не просто так.

"Я думаю, здесь очевидно, что Россия заключила соглашение с КНДР в обмен на вооружение из Северной Кореи в ее войне против Украины", – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

До этого мандат Комитета ООН по санкциям против КНДР продолжался в Совбезе единогласно.

Напомним: 28 марта РФ стала единственной страной, которая ветировала резолюцию о продлении мандата группы экспертов, осуществляющих мониторинг соблюдения санкций против Северной Кореи. Китай воздержался, остальные 13 членов высказались за.

Мэтью Миллер на брифинге 1 апреля 2024 года

Как писал OBOZ.UA, ро данным Госдепа США, оккупационная армия России не менее 10 раз использовали северокорейские ракеты для атак по Украине. Также известно о не менее 10 000 контейнерах, предположительно, с товарами военного назначения, которые КНДР отправила в РФ.

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