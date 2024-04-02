Вето на санкции против КНДР в обмен на оружие: в США раскрыли детали сговора между Москвой и Пхеньяном

Российская Федерация применила право вето в Совете безопасности ООН для блокирования работы Комитета по санкциям против Северной Кореи по договоренности с Пхеньяном. Это было частью сделки, в результате которой Москва получила от КНДР оружие для ведения войны против Украины.

С соответствующим заявлением на брифинге 1 апреля выступил спикер Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер. Он уверен, что россияне наложили вето в Совбезе 28 марта не просто так.

"Я думаю, здесь очевидно, что Россия заключила соглашение с КНДР в обмен на вооружение из Северной Кореи в ее войне против Украины", – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

До этого мандат Комитета ООН по санкциям против КНДР продолжался в Совбезе единогласно.

Напомним: 28 марта РФ стала единственной страной, которая ветировала резолюцию о продлении мандата группы экспертов, осуществляющих мониторинг соблюдения санкций против Северной Кореи. Китай воздержался, остальные 13 членов высказались за.

Как писал OBOZ.UA, ро данным Госдепа США, оккупационная армия России не менее 10 раз использовали северокорейские ракеты для атак по Украине. Также известно о не менее 10 000 контейнерах, предположительно, с товарами военного назначения, которые КНДР отправила в РФ.

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