'Это явка с повинной': РФ ветировала проект резолюции Совбеза ООН по санкциям против Северной Кореи

Россия в четверг, 28 марта, наложила вето на резолюцию ООН, касавшуюся продолжения мониторинга санкций против Северной Кореи экспертами ООН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это решение России фактически подтверждает сотрудничество Москвы с КНДР.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Агентство Associated Press сообщило, что на заседании Совета Безопасности ООН, насчитывающем 15 членов, 13 стран поддержали резолюцию, Россия выступила против, а Китай воздержался.

Резолюция Совета Безопасности ООН, предложенная Соединенными Штатами, должна продлить мандат группы экспертов ООН на еще один год, но вето России помешает их работе.

Перед голосованием постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в попытках "задушить" Северную Корею, а также назвал санкции неактуальными и оторванными от реальности в сдерживании ядерной программы КНДР.

Дмитрий Кулеба, комментируя это решение, заявил, что вето РФ в отношении резолюции ООН свидетельствует о нарушающем санкции военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.

Он отметил, что Россия единственная страна, наложившая вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН в отношении следящего за санкциями комитета, включая эмбарго на поставки оружия, против Северной Кореи.

"Это фактически явка с повинной. Москва больше не скрывает военного сотрудничества с Северной Кореей в получении оружия и боеприпасов в нарушение санкций, а также использование северокорейского оружия в войне против Украины", – подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что сегодняшнее голосование показывает, как незаконное присутствие РФ в Совбезе ООН ставит под угрозу глобальную безопасность.

"Мы призываем все миролюбивые страны решительно осудить вето России и сплотиться за Украину в борьбе против российской агрессии и распространения террора и беззакония по всему миру", – резюмировал он.

Напомним, издание Financial Times сообщило, что Россия напрямую поставляет свою нефть в КНДР вопреки санкциям ООН, рассчитываясь таким образом за полученные боеприпасы. Снабжения начались 7 марта, с тех пор не менее 5 северокорейских танкеров вышли из порта Восточный на Дальнем Востоке России. На Западе уже назвали такое сотрудничество полномасштабной атакой на санкционный режим, который, признается, сейчас находится на грани краха.

По данным Госдепа США, войска России не менее 10 раз использовали северокорейские ракеты для атак по Украине. Также известно о не менее 10 000 контейнерах, предположительно, с товарами военного назначения, которые КНДР отправила в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея стала основным военным союзником России в ее агрессии против Украины. Без снабжения вооружений этой страны Кремлю будет крайне сложно вести войну.

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