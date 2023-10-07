'Весь мир наблюдает': Байден заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Атаки ХАМАС он назвал терроризмом. Хронику всех событий войны можно отслеживать по этой ссылке.

Об этом сообщает CNN. Глава США осудил боевую группировку за внезапное нападение на Израиль.

"Террористическим атакам никогда не бывает оправдания", – сказал Байден в своем выступлении в Белом доме.

Президент США подчеркнул, что США поддержат Израиль: "Мы позаботимся о том, чтобы они получили помощь, в которой нуждаются их граждане, и чтобы они могли продолжать защищать себя".

Также Байден сообщил, что разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и заявил, что поддержка безопасности Израиля со стороны его администрации "твердая и непоколебимая".

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Американский лидер призвал другие стороны, враждебно настроенные по отношению к Израилю, не использовать эти атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля были выпущены тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи хранилищ и позаботиться о собственной безопасности. Со своей стороны армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

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