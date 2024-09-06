Вертолет ВМФ Великобритании упал в Ла-Манш: один пилот погиб, двоих спасли

Вертолет Королевского флота Merlin Mk4 упал в пролив Ла-Манш у побережья графства Дорсет на юго-западе Британии. Авиакатастрофа произошла в среду, 4 сентября, во время ночных летных учений.

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Об этом сообщила The Independent, ссылаясь на заявление британского Министерства обороны. Отмечается, что в результате инцидента один человек погиб.

На борту вертолета находились трое членов экипажа. Двоих удалось спасти и без серьезных травм доставили в больницу. Третий пилот погиб.

"С большой грустью мы должны сообщить, что член Королевского военно-морского флота погиб в результате инцидента во время учений минувшей ночью", – говорится в заявлении британских ВМС.

Вертолет принимал участие в ночных тренировках вместе с кораблем британских ВМС "Queen Elizabeth".

Merlin Mk4 был недавно модернизирован и имеет несколько модификаций для использования Королевской морской пехотой. Последняя зарегистрированная авария такого вертолета произошла в 2010 году в Афганистане.

В ВМС пообещали, что будет проведено полное расследование произошедшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в США во время учений разбился военный вертолет AH-64 Apache. В результате авиакатастрофы погиб пилот-инструктор.

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