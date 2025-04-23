Вербовка наемников в армию РФ: в Кыргызстане арестовали сотрудницу 'Русского дома'

В Кыргызстане продолжают расследовать дело о наемничестве в армию РФ. Государственный комитет национальной безопасности задержал еще одного человека, сообщается, что это Наталья Секерина, сотрудница "Русского дома" в Оше.

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Это учреждение является отделением российской организации "Россотрудничество" в Кыргызстана. Об этом сообщает "Радио Азаттык" (казахская служба "Радио Свобода").

Подозреваемой предъявили обвинение по части 1 статьи 416 УК КР ("1. Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях").

По данным Первомайского районного суда Бишкека, мера пресечения в отношении задержанной была рассмотрена 19 апреля – ее заключили под стражу до 17 июня. В сообщении говорится, что уголовное дело возбудило Главное следственное управление ГКНБ.

На странице Секериной в Facebook можно увидеть, что она размещала материалы и поделилась несколькими видеороликами в 2024 году, будучи сотрудником "Русского дома" в Оше. На сайте этой организации размещены фотографии и информация с ряда мероприятий, в которых принимал участие Сергей Лапушкин – сотрудник пресс-службы мэрии Оша, еще один задержанный по этому делу.

Кроме Секериной и Лапушкина в рамках этого дела задержаны еще два человека. Они решением Первомайского районного суда тоже помещены под стражу до 17 июня. Однако их имена пока неизвестны.

Ранее широкий общественный резонанс в стране вызвали дела трех граждан Кыргызстана, которые принимали участие в войне в Украине на стороне России.

Как сообщал OBOZ.UA, российское ГРУ занималось проектом по вербовке заключенных "Шторм Z", куда входило их финансирование и сбор данных о погибших военнослужащих. В частности, "кураторство" началось летом 2022 года, когда ЧВК "Вагнер" дала старт набору осужденных для участия в боевых действиях.

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