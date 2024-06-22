Вербовали жертв онлайн: в Испании арестовали мужчин, которые продавали беженок из Украины в сексуальное рабство

В Испании арестовали преступную группу, продававшую женщин в сексуальное рабство. Жертвами группировки были преимущественно беженцы из Украины, а также гражданки Беларуси.

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Об этом сообщило издание Europol. Отмечается, что своих жертв злоумышленники привлекали обещаниями организовать для них визы беженцев, финансовую поддержку и работу.

По данным СМИ, банду арестовали еще 24 мая. Она состояла из пяти человек – одного гражданина Испании, двух россиян и двух украинцев. Правоохранители идентифицировали 14 жертв группировки. Во время обысков у задержанных обнаружили два роскошных автомобиля, наличные деньги, электронное оборудование, трудовые контракты на работу в сфере услуг и другие документы, связанные с клубом, где эксплуатировались жертвы.

Как сообщается в материале, преступники действовали с 2020 года. Своих жертв они находили в интернете, преимущественно через социальные сети, представляясь менеджерами рекрутингового агентства. Жертвам предлагали "работу" хостес на входе в заведение. Затем вероятные торговцы людьми эксплуатировали женщин в клубе разврата в Эль-Эхидо в Испании.

Отмечается, что преступная группа получала огромные незаконные доходы от эксплуатации большого количества женщин. Жертв размещали в трех домах, предоставленных одним лицом, управлявшим ночным клубом. Изолируя пленниц от остального общества, торговцы людьми пытались минимизировать риски разоблачения полицией или побега женщин, что позволяло им удерживать, контролировать и полностью эксплуатировать жертв.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В марте на границе Украины с Венгрией задержали мужчину, который пытался вывезти 27-летнюю украинку за границу для сексуальной эксплуатации. Злоумышленником оказался 41-летний венгр, женщину он склонил к такой работе, пользуясь ее жизненной ситуацией.

– В январе в ОГП сообщили, что в Днепре задержали четырех жителей города, удерживавших 50 человек в трудовом рабстве. Подозреваемые организовали схему вербовки граждан для содержания их на безвозмездных сельскохозяйственных и строительных работах на территории области.

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