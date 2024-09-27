"Венгрия не взялась бы за оружие": у Орбана назвали решение Украины сопротивляться агрессии РФ "безответственным"

Балаж Орбан, политдиректор и один из ближайших советников венгерского премьера Виктора Орбана, осудил Украину за то, что она сопротивляется российской агрессии. Мол, это "безответственно", и Венгрия, согласно предположению политика, не взялась бы за оружие.

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Своим мнением однофамилец премьер-министра поделился в подкасте правого еженедельника Mandiner. Он вышел в эфир вечером 25 сентября. В Bloomberg отметили, что помощник Орбана фактически предложил Украине капитулировать с первого дня большой войны, и такие высказывания вызвали бурю негодования в Венгрии.

"Мы, вероятнее всего, не сделали бы то, что сделал президент [Владимир] Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно. Он вступил со своей страной в оборонную войну, и мы видим, сколько людей погибло и сколько территории было потеряно", – заявил Балаж Орбан.

В Bloomberg указали: неясно, разделяет ли венгерский премьер-министр эти взгляды.

По словам политолога Андраша Раца, преподающего в Университете Корвина в Будапеште, эти заявления подняли вопрос об оборонной позиции члена НАТО в случае потенциального военного конфликта с Российской Федерацией.

"Теперь мы знаем то, о чем раньше догадывались: правительство не будет защищать Венгрию перед лицом российского вторжения", – оценил Андраш Рац скандальные высказывания Балажа Орбана.

Лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал советника премьера уволиться, заявив, что его комментарии "попирают основы конституции и независимости Венгрии".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября в Будапеште заявили, что достигли соглашения, которое обеспечит непрерывные поставки российской нефти по трубопроводу, проходящему через Украину. Поставки взяла на себя венгерская энергетическая компания Mol Nyrt.

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