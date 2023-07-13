Венгрия хочет забрать из России новую группу украинских военнопленных без согласования с Киевом – СМИ

Венгрия в августе 2023 года может забрать из России новую группу украинских военнопленных. Будапешт готовит эту сделку в нарушение Женевских конвенций и международного гуманитарного права, без согласования с Киевом.

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О планах Венгрии "РБК-Украина" рассказали источники в украинских спецслужбах. Известно, что, как и в прошлый раз, незаконная передача военнопленных может состояться при "посредничестве" Русской православной церкви.

Один из собеседников издания заявил, что ориентировочно 8-11 августа в Российскую Федерацию могут приехать представители венгерского правительства.

"Цель визита – это, в частности, обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение". Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", – заявил источник.

Переговорщиком с российской стороны будет член синода РПЦ, митрополит Волоколамский Антоний (Антон Юрьевич Севрюк). Он в июне 2022 года получил кресло главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Отбором военнослужащих-закарпатцев, попавших в плен, занимаются спецслужбы РФ. Они до приезда венгерской делегации планируют сформировать группу из 10-15 украинских защитников, добавил источник.

По данным анонимного представителя украинских спецслужб, Будапешт требует, чтобы эти военные были представителями венгерского национального меньшинства в Украине и знали венгерский язык. Других военных страна-соседка Украины принимать не будет. По словам собеседника, эти условия "безоговорочные".

Напомним, что РПЦ уже передала Венгрии 11 украинских военнопленных. Об этом было объявлено 8 июня 2023 года. Пока что вернуть в Украину удалось пять человек.

Как писал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Россия пыталась использовать "сделку с пленными" в Венгрии для нескольких целей, в том числе для информационной кампании. Однако, как считает представитель ГУР Андрей Юсов, Россия не получит желаемый результат.

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