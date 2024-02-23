Венгрия блокирует совместное заявление стран ЕС ко второй годовщине войны в Украине, – журналист

Венгрия блокирует совместное заявление Европейского Союза ко второй годовщине начала полномасштабной агрессии России против Украины. Поэтому, вероятно, до 24 февраля с совместным заявлением выступят не все страны-члены, а президенты трех институтов ЕС.

Об этом сообщил редактор Радио Свободная Европа Рикард Юзвяк. Об этом говорится в сообщении Юзвяка, обнародованном после обеда 23 февраля в сети Х, ранее известной как Twitter.

"Сейчас Венгрия блокирует совместное заявление Европейского Союза на вторую годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину. Вероятно, это будет только совместное заявление трех президентов институтов ЕС (совет, комиссия, парламент)", – написал Юзвяк.

Напомним, 15 февраля стало известно, что Венгрия заблокировала 13 пакет санкций ЕС против России. Бухарест не согласился с новыми ограничениями, сославшись на наличие в списке китайских компаний. При этом Венгрия стала единственной страной, выступившей против введения нового пакета санкций.

Правда, 19 февраля Венгрия изменила свою позицию. В Будапеште заявили, что в процессе подготовки санкций из документа удалось убрать все пункты, якобы противоречившие интересам Венгрии.