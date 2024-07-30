Венесуэла после победы Мадуро отзывает дипломатов из семи стран: что происходит

Венесуэла отзывает своих дипломатов из семи государств Латинской Америки. Речь идет о странах, отказавшихся признать "победу" действующего главы Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах.

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В министерстве иностранных дел страны назвали заявления о необходимости пересмотра результатов выборов в Венесуэле из-за подозрений в их фальсификации "вмешательством". Заявление МИД обнародовал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль.

Своих дипломатов Венесуэла отзывает из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили. Все семь государств высказались за полный пересмотр объявленных результатов президентских выборов, согласно которым Мадуро якобы победил с результатом 51% голосов. При этом экзитполы показывали разгромную победу главного соперника Мадуро Эдмундо Гонсалеса: по данным оппозиции, за него проголосовали до 73% пришедших на участки избирателей.

Гиль в комментарии к заявлению МИД Венесуэлы заявил о "решительном непринятии вмешательства и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону и преданных самым отвратительным постулатам международного фашизма".

В самом же заявлении позицию ряда латиноамериканских государств по объявленным результатам венесуэльское внешнеполитическое ведомство назвало "интервенционистской".

"Правительство Венесуэлы будет противостоять любым действиям, угрожающим мирному сосуществованию", – говорится в заявлении.

Тем временем в МИД Перу после объявления Мадуро победителем выборов заявили о высылке венесуэльских дипломатов из-за "серьезных и произвольных решений, принятых сегодня венесуэльским режимом".

Напомним, 29 июля Мадуро объявили победителем выборов в Венесуэле, за него якобы проголосовало более половины избирателей. Представители оппозиции заявили о масштабных фальсификациях и о том, что у них есть доказательства победы Гонсалеса. Сам он утверждает, что полученные результаты были "историческим, безусловным и математически необратимым триумфом" оппозиционных сил.

В том, что объявленные результаты выборов не имеют ничего общего с реальным волеизъявлением людей, убеждены и многие граждане Венесуэлы: после объявления Мадуро победителем в стране вспыхнули массовые протесты. Тысячи людей на улицах Каракаса и других городов страны скандировали "Свободу!" и "Это правительство падет", срывали и поджигали агитационные плакаты Мадуро, жгли шины и повалили по меньшей мере две статуи бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, избравшего Мадуро своим преемником.

В ходе протестов митингующие вступили в противостояние с полицией. Силовики применяли против людей слезоточивый газ и резиновые шары, те в ответ швыряли в них камни. Также сообщалось о том, что по участникам акций протестов открыли огонь люди в штатском, они могут являться членами одного из военизированных формирований, пользующихся поддержкой режима Мадуро.

По данным правозащитных организаций, задержано по меньшей мере около полусотни митингующих. Также есть информация об одном убитом.