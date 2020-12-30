Великобританія і ЄС підписали угоду щодо Brexit: що зміниться після 1 січня

Глава Європейської ради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 30 грудня у Брюсселі підписали від імені Євросоюзу угоду про торгівлю та співпрацю між ЄС і Великобританією після Brexit.

Йдеться про три окремі домовленості, які було підписано у двох примірниках, повідомляють на сайті Євроради. Загалом угода складається із двох тисяч сторінок (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначено, що пізніше відбудеться підписання документів британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном у Лондоні, після чого угоду буде тимчасово застосовано з 1 січня 2021 року.

"Вона є результатом місяців інтенсивних переговорів, у яких Європейський Союз продемонстрував безпрецедентний рівень єдності. Це справедлива і збалансована угода, яка повністю захищає основні інтереси. ЄС створює стабільність і передбачуваність для громадян і компаній", – заявив президент Євроради Шарль Мішель.

Суть угоди Британії та ЄС, а саме, що і як має змінитися з 1 січня 2021 року:

вільне переміщення людей припиняється, британцям для тривалого перебування потрібні європейські візи, європейцям – британські;

вільне перевезення товарів припиняється: відновлюється прикордонний контроль, зокрема санітарний, але не буде мит і квот, сторони домовилися гарантувати одна одній енергопостачання;

вільне надання послуг припиняється: британським перевізникам або страховикам доведеться підлаштовуватися під правила ЄС, не буде більше взаємного визнання професійної кваліфікації;

зберігається свобода вантажоперевезень і авіасполучення;

керувати рибними ресурсами (це був головний спірний пункт) вирішено спільно, крім того, на 5,5 років заморожено статус-кво з прав на вилов;

зберігається співпраця Британії з Europol і поліціями країн ЄС, зокрема швидкий обмін даними, і співпраця у сфері загроз на кшталт пандемії;

Британія вестиме повністю незалежну зовнішню й оборонну політику, зокрема в питанні санкцій (на переговорах цього навіть не обговорювали).

Пізніше угоду буде розглянуто Європейським парламентом і Радою, перш ніж її зможе ратифікувати ЄС.

"Щодо основних питань Європейський Союз готовий працювати пліч-о-пліч зі Сполученим Королівством. Йдеться про зміну клімату напередодні 26-ї Конференції ООН у Глазго, а також про глобальне реагування на пандемію, зокрема можливе підписання договору про пандемії. Стосовно міжнародних відносин, ми прагнутимемо до співпраці з конкретних питань, що ґрунтуються на спільних цінностях та інтересах. Їх необхідно буде обговорювати на регулярній основі, як це ми робимо з нашими стратегічними партнерами, і я розраховую на таку співпрацю", – додав Шарль Мішель.

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