"Велике будівництво" теперь не только украинская программа, но и американская

Президент США Джо Байден представил план инвестиций объемом от 2 трлн долларов в различные инфраструктурные проекты.

Американский президент анонсировал самые большие инвестиции в американские рабочие места со времен Второй мировой войны. Байден заявил, что США не знали таких масштабных вложений с тех пор, как отстраивали систему автомагистралей между штатами в 1950-х годах.

Инвестиционный план Байдена включает модернизацию более 32 тыс. км дорог и около 10 тыс. мостов на сумму 621 млрд долл, замену всех свинцовых труб и коммуникаций – 111 млрд, развитие широкополосного интернета – 100 млрд, на такую же сумму – обновление электросети, поддержку пожилых людей и инвалидов – 400 млрд, поддержку промышленного сектора – 300 млрд, а также ремонт и строительство доступного жилья – 213 млрд.

Кроме того, по плану Байдена будет введен новый стандарт для сферы энергогенерации, чтобы сократить выбросы до нулевого уровня к 2035 году. Для этих целей ставка корпоративного налога будет поднята на 21-28%.

"Велике будівництво" шагает по планете", – отметил в своем Facebook Юрий Голик, сравнивая план Байдена с аналогичной программой президента Украины Владимира Зеленского, которая стартовала в прошлом году.

"Жду в комментариях адептов теории, что вложения государства в инфраструктуру – это зло, в пандемию ничего строить нельзя, вы все врете и т.д." – добавил он.

Голик сравнил план Байдена с "Великим будівництвом" Зеленского Facebook Юрия Голика

Напомним, в планах программы Президента Украины "Велике будівництво" на 2021 год – обновление 6500 км дорог, "Большая реставрация" культурного наследия, строительство и ремонт социальной инфраструктуры (95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов, 202 приемных отделений в больницах), развитие 16 региональных аэропортов и другие проекты.