"Велике будівництво" тепер не тільки українська програма, а й американська

Президент США Джо Байден представив план інвестицій обсягом від 2 трлн доларів в різні інфраструктурні проєкти.

Американський президент анонсував найбільші інвестиції в американські робочі місця з часів Другої світової війни. Байден заявив, що США не знали таких масштабних вкладень відтоді, як відбудовували систему автомагістралей між штатами в 1950-х роках.

Інвестиційний план Байдена включає модернізацію понад 32 тис. км доріг і близько 10 тис. мостів на суму 621 млрд дол, заміну всіх свинцевих труб і комунікацій – 111 млрд, розвиток широкосмугового інтернету – 100 млрд, на таку ж суму – оновлення електромережі, підтримку літніх людей та інвалідів – 400 млрд, підтримку промислового сектора – 300 млрд, а також ремонт і будівництво доступного житла – 213 млрд.

Крім того, за планом Байдена буде введено новий стандарт для сфери енергогенерації, щоб скоротити викиди до нульового рівня до 2035 року. Для цих цілей ставку корпоративного податку буде піднято на 21-28%.

"Велике будівництво" крокує по планеті", – зазначив у своєму Facebook Юрій Голік, порівнюючи план Байдена з аналогічною програмою президента України Володимира Зеленського, яка стартувала минулого року.

"Чекаю в коментарях адептів теорії, що вкладення держави в інфраструктуру – це зло, в пандемію нічого будувати не можна, ви все брешете і т.д." – додав він.

Голик порівняв план Байдена з "Великим будівництвом" Зеленського Facebook Юрія Голика

Нагадаємо, в планах програми Президента України "Велике будівництво" на 2021 рік – оновлення 6500 км доріг, "Велика реставрація" культурної спадщини, будівництво та ремонт соціальної інфраструктури (95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 202 прийомних відділень в лікарнях), розвиток 16 регіональних аеропортів та інші проєкти.