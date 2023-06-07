'Важно провести комплексное расследование': Эрдоган обсудил с Путиным подрыв Каховской ГЭС

После обсуждения теракта на Каховской ГЭС, инициированном российскими оккупантами, с президентом Владимиром Зеленским, глава Турции Реджеп Эрдоган переговорил на эту тему с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Обе стороны убеждены, что ситуация представляет собой настоящий экологический и гуманитарный коллапс, но Москва отрицает свою причастность.

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О диалоге двух политиков сообщило турецкое издание TRT Haber. Чтобы выяснить, кто все-таки взорвал дамбу на крупнейшем украинском водохранилище, Анкара готова принять участие в расследовании.

"Следует создать специальную комиссию с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, в том числе Турции. Наша страна предлагает в этом вопросе полное содействие", – подчеркнул Эрдоган, обратившись к Путину.

Лидер Анкары также заметил, что, несмотря на обостренную военную ситуацию, следует соблюдать зерновые договоренности и обеспечить морской коридор для сухогрузов из портов Одесской области. Для этого ни Москва, ни Киев не должны уклоняться от консультаций с ООН.

"А мы полны решимости продолжать прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира", – заключил Эрдоган.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Китае отреагировали на подрыв Каховской ГЭС, который привел к катастрофе в Херсонской и близлежащих областях. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин "глубоко встревожен ситуацией вокруг Каховской ГЭС и ее экологическими последствиями".

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