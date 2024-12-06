'Вас здесь не должно быть': Сикорский обратился к делегации РФ в ОБСЕ и обвинил в репрессивной клептократии

Страна-агрессор Россия находится на пути "агрессивной репрессивной клептократии". Она уничтожает не только Украину, но и свое будущее. И потому на заседаниях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ее представителям нет места.

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Так сказал на 31-м заседании Совета министров ОБСЕ на Мальте глава МИД Польши Радослав Сикорский. Заявлению польского министра предшествовало выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Однако другие министры российского "дипломата" слушать не стали.

"Мы не ведемся на вашу ложь. Мы знаем, что вы делаете. Вы пытаетесь отстроить российскую империю, а мы вам не дадим этого сделать. Мы будем противодействовать вам на каждом дюйме вашего пути. Вам пока удается уничтожать Украину, но вы также уничтожаете будущее собственной страны. Пока вы не остановите эту жестокую войну, вас не должно быть здесь", – сказал господин Сикорский.

Сегодня Россия – это "пренебрежение правами человека, отсутствие независимых медиа и честных выборов, а политзаключенных больше, чем во времена Леонида Брежнева", считает польский дипломат. Причем "выход за рамки своей политической культуры оказался для России слишком сложным делом".

Как сообщал OBOZ.UA, 31-е заседание Совета министров ОБСЕ началось еще 5 декабря. И господин Сикорский вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и рядом других дипломатов покинул зал заседаний во время выступления представителя РФ Лаврова.

В частности, вместе с Сибигой и Сикорским заседание покинули министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Чехии.

Сикорский еще до начала встречи заявил, что "не будет слушать ложь" российского дипломата.

"Лавров приехал сюда врать о российской агрессии в Украине, и я спокойно слушать такую ложь не буду. Россия должна либо начать выполнять правила ОБСЕ, либо быть исключена из организации", – сказал глава польской дипломатии.

А вот государственный секретарь США Энтони Блинкен Лаврова на сессии Совета министров ОБСЕ выслушал. Как он прокомментировал слова россиянина, можно прочитать по этой ссылке.

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