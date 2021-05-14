Вакцинированным американцам разрешили не носить маски: Байден назвал это великим днем
Американцам, которые полностью вакцинировались от коронавируса, теперь не обязательно носить маски. Также они могут не соблюдать социальную дистанцию, но при определенных условиях.
Такие рекомендации 13 мая приняли в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). В то же время президент Джо Байден назвал этот день великим в борьбе с пандемией.
Теперь любой американец, который получил все дозы вакцины, может:
не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию;
свободно участвовать в мероприятиях в помещениях или на открытом воздухе.
Исключительными являются случаи, когда носить маски или соблюдать социальную дистанцию требуют федеральные или территориальные законы, а также правила местного бизнеса.
Кроме того, обязательными эти меры остаются в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах.
Комментируя такое решение президент США в Twitter подчеркнул, что сегодня "великий день для Америки в долгой борьбе с COVID-19".
"Всего несколько часов назад в CDC объявили, что больше не рекомендуют полностью вакцинированным людям носить маски", – написал Байден.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МИД Украины рассказали об инициативе США, в рамках которой нашей стране могут помочь вакцинами против коронавируса.