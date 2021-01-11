В Израиле к концу марта 2021 года против COVID-19 должны быть вакцинированы все граждане старше 16 лет, обещает премьер Биньямин Нетаньяху. Сам он, естественно, уже вакцинировался. Не "Спутником-V", а нормальной вакциной. Первым в стране. Показал пример. В отличие от российских чиновников и пророссийских политиков в других странах. Но речь не об этом фуфломицине, проехали.

Я про Израиль еще два слова. Сейчас там идет массовая вакцинация и одновременно жесткий локдаун. Думаю, что на этом вопрос с пандемией в Израиле будет закрыт. У нас - вакцинация в туманной перспективе и имитация карантина с непонятными целями и перспективами. Что будет в марте? В апреле? В августе? Никто точно не знает.

А в Израиле знают. Не потому что умеют предсказывать будущее, а потому что планируют его и действуют по плану. И дело именно в этом. Да, население Израиля сравнимо с большой областью в Украине. Да, ВВП гораздо выше, чем у нас. Но вопросами поставки вакцины в Израиль занимался лично премьер - это фактический руководитель государства. Долго убеждал и добился своего - кстати, без прокладок, на которых "настаивают партнеры". И вакцинируют всех в сжатые сроки. А пока вакцинируют - локдаун. И это, черт побери, так просто, логично и понятно. Потому что есть план и его реализация. А мы остаемся верными стратегии кабана, бегущего через горящий лес. Нас ведет судьба...