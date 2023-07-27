В ЕС пригрозили Беларуси полной изоляцией из-за 'вагнеровцев'

Польша, Литва и Латвия заявили совместное намерение закрыть границы со своим соседом Беларусью в связи с увеличением присутствия в республике наемников частной военной компании "Вагнер". Подобная реакция целиком изолирует страну под гнетом диктатора Александра Лукашенко от стран Евросоюза.

Видео дня

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Польши Мариуша Каминских. Он прокомментировал предостережения Кремля о том, что европейские армии якобы готовятся к нападению на Беларусь, а значит угрожают безопасности самой России.

"Никто не имеет никаких намерений нарушать границы наших соседей. Однако если будут серьезные инциденты с участием группы "Вагнера" на границах стран НАТО и стран ЕС, таких, как Польша, Литва или Латвия, мы, безусловно, будем действовать вместе", – подчеркнул чиновник.

Варшава также категорически отмела все замечания, что была готова предоставить убежище самопровозглашенному президенту Беларуси Лукашенко. Сейчас Польша твердо стоит на позициях поддержки Украины и не имеет никаких кулуарных договоренностей ни с агрессором, ни с его саттелитом.

Как сообщал OBOZREVATEL, после неудавшегося госпереворота в России, группа "Вагнер" отправилась в Беларусь. Готовить им там прибежище лично ездил главарь Пригожин.

Мониторинговые группы сообщают, что по состоянию на 24 июля на территорию Беларуси прибыло уже как минимум 3500 наемников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!