Глава МИД Великобритании призвала НАТО защитить Тайвань от Китая и назвала войну Украины с РФ 'нашей'

НАТО должно работать над укреплением безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где, в частности, Тайвань нуждается в защите от Китая. При этом нельзя допустить, чтобы президент России Владимир Путин выиграл войну в Украине или чтобы его воспринимали как человека, способного безнаказанно вторгнуться в другую страну.

Именно это может подтолкнуть Китай на агрессию против Тайваня, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас в речи о внешней политике страны в среду, 27 апреля, сообщает Politico. Она подчеркнула, что Альянс должен быть готов к борьбе с глобальными угрозами.

"Мы должны упреждать угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе, работая с такими союзниками, как Япония и Австралия, чтобы обеспечить защиту Тихого океана. Мы должны гарантировать, что такие демократические страны, как Тайвань, смогут защитить себя", – подчеркнула она.

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В то же время Трасс призвала западных союзников поставлять Украине военные самолеты, утверждая, что война страны против России – это "наша война", потому что победа Украины является "стратегическим императивом для всех нас".

Также в этой речи глава МИД Британии заявила, что российские войска должны быть изгнаны со всей оккупированной ими территории Украины, в том числе из Крыма. По ее мнению Запад должен сделать все возможное для исключения вероятности повторения подобной агрессии.

Трасс назвала войну в Украине всеобщей войной. В связи с этим страны Запада должны усилить производство оружия и удвоить поддержку Украины, чтобы не дать России одержать победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трасс заявила, что Великобритания и другие страны Запада должны предоставить Киеву тяжелое вооружение и военные самолеты для борьбы против российской агрессии. Министр подчеркнула, что Запад должен быть готов "к долгому пути" к победе Украины и обязан "удвоить поддержку" страны.