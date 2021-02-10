В Южной Корее начали бесплатно тестировать на COVID-19 кошек и собак

В столице Южной Кореи Сеуле ввели бесплатное тестирование на коронавирус для домашних животных – собак и кошек. Делают тесты по просьбе владельцев, заметивших у питомцев симптомы заболевания.

Первым протестированным стал кокер-спаниель, чей хозяин пожаловался на насморк и лихорадку у пса, пишет Good Morning America.

Образцы собирают из носа и прямой кишки и передают в лабораторию по санитарной обработке животных Сеульского института здравоохранения и окружающей среды. Если тест окажется положительным, питомца нужно поместить на карантин на 14 дней.

Домашних животных с подтвержденным COVID-19 рекомендуют изолировать в отдельном помещении и не подпускать к ним детей и пожилых членов семьи. Ухаживая за больной кошкой или собакой, нужно надевать маску и перчатки, а также избегать объятий и поцелуев.

Тестирование питомцев на коронавирус на сегодня доступно также в США. Там на COVID-19 проверяют больше видов животных, но только тех, у кого есть симптомы заболевания и кто контактировал с зараженными людьми.

Напомним, эксперты ВООЗ считают, что коронавирус мог передаться от летучих мышей к человеку через промежуточного носителя. Им могли стать животные, восприимчивые к COVID-19, например, кошки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Таиланде в популяции летучих мышей обнаружили коронавирус, похожий на Sars-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19.