В Японии военнослужащим разрешат длинные волосы и татуировки: что происходит

Министерство обороны Японии заявило, что всем новобранцам японской армии будет позволено носить относительно длинные волосы. Кроме того, рассматривается возможность вербовать в Силы самообороны страны людей с татуировками.

Таким образом, правительство Японии хочет привлечь в ряды армии больше молодежи. Как пишет BBC, Япония борется с нехваткой солдат на фоне растущих беспокойств по поводу Китая и Северной Кореи.

До последнего времени новобранцам-мужчинам в Японии разрешалась лишь стрижка, которую у нас называют "бокс" или "полубокс" – очень короткие волосы, а по бокам виски выбриты наголо. Женщинам разрешали только "короткое каре" с тем, чтобы волосы не касались плеч.

Но уже с апреля эти правила будут смягчены, и японские военнослужащие смогут носить волосы несколько длиннее. В частности, мужчинам разрешат не брить виски, а женщинам будет можно носить "конские хвосты" с длиной волос вплоть до плеч.

В прошлом году Япония объявила, что существенно увеличит свои расходы на оборону в течение следующих пяти лет по поводу растущего напряжения со стороны Китая и Северной Кореи. Однако в процессе вербовки в Силы самообороны страны недобрали 10%.

Недобор в армию Японии имеет ряд значимых факторов, начиная со сниженной рождаемости в стране и заканчивая низкой зарплатой военных. Однако изменить положение дел правительство страны почему-то решило за счет длины волос. Также министерство обороны страны рассматривает возможность вербовать людей с татуировками, что сейчас запрещено.

Как сообщал OBOZ.UA, на совместных командно-штабных учениях США, Японии и Австралии впервые в качестве гипотетического врага был прямо указан Китай. Военные отработали совместные действия на случай чрезвычайной ситуации в Тайване.

Кроме того, в новогоднем обращении лидер Китая Си Цзиньпин пообещал вернуть Тайвань. Он назвал "воссоединение" с островным государством "исторической необходимостью".

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