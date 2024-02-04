Китай впервые назван гипотетическим врагом на учениях Японии и США

На совместных командно-штабных учениях США, Японии и Австралии под названием Keen Edge впервые в качестве гипотетического врага была прямо указана Китайская Народная Республика. Военные отрабатывают совместные действия на компьютерной симуляции на случай чрезвычайной ситуации в Тайване.

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Об этом заявило издание Kyodo News, ссылаясь на правительственные источники. Учения проводят на фоне роста обеспокоенности по поводу потенциального вторжения Пекина в Тайвань.

Компьютерное моделирование началось 1 февраля и продлится до 8-го числа.

Ранее во время учений использовалось условное название противника. Также применялись карты, которые немного отличались от топографии реальных стран, чтобы избежать негативной реакции в случае утечки данных. Однако сейчас в Keen Edge используются реальные карты, заявили в Kyodo News.

Министерство обороны Японии отнесло сценарий учений к особому секретному, отметили журналисты.

У Америки и Японии есть несколько планов совместных операций, предусматривающих чрезвычайные ситуации, а проект, касающийся Тайваня, был завершен в конце 2023 года.

После Keen Edge военные к концу текущего года хотят составить окончательный сценарий действий. Ожидается, что живую демонстрацию учений проведут примерно в 2025-м.

Как писал OBOZ.UA:

– Масштабные чистки среди военного командования КНР связаны с тем, что в стране выявили многочисленные коррупционные схемы в вооруженных силах. Это ставит под сомнение амбиции Пекина в отношении Тайваня, заявило Bloomberg.

– В новогоднем обращении лидер Китая Си Цзиньпин пообещал "вернуть" Тайвань. Он назвал "воссоединение" с островным государством "исторической необходимостью".

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