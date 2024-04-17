В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4: в радиусе действия расположена АЭС

В Японии вечером в среду, 17 апреля, произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его почувствовали в западных префектурах Коти и Эхиме. В последней расположена атомная электростанция Иката.

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo News. Отмечается, что очаг землетрясения находился в проливе, разделяющем острова Кюсю и Сикоку, на глубине около 50 километров.

Главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси сообщил, что японское правительство собирает данные об ущербе после землетрясения.

Из префектуры Коти пока не поступало сообщений о раненых и повреждениях зданий. А в Эхиме, по данным местных властей, женщина возрастом 60 лет упала в своем доме и повредила палец.

По данным Shikoku Electric Power Co ,на атомной электростанции Иката в Эхиме не было обнаружено никаких аномалий, а ее блок №3 продолжает работать.

"Премьер-министр Фумио Кисида поручил своему правительству приложить все усилия и тесно координировать работу с местными органами власти в операциях по ликвидации последствий стихийного бедствия", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 апреля Тайвань всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,7 – самое сильное за последние 25 лет. Вследствие природного катаклизма десятки домов в городе Хуалянь ушли под землю, а более 91 000 человек по всей стране остались без света. Есть погибшие и десятки раненых.

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