В Японии произошло повторное землетрясение: больше всего задело Фукусиму

В воскресенье, 14 февраля, у берегов японской префектуры Фукусима произошло повторное землетрясение магнитудой 5,2.

Как сообщает Японское метеорологическое агентство, центр толчков находился на глубине 50 километров под водой (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В префектурах Фукусима и Мияги чувствовали толчки силой до 4 баллов.

Информации о погибших или пострадавших пока нет. Об угрозе цунами не объявляли.

Нынешнее стихийное бедствие произошло в том же районе, что и сильнейшее в истории страны землетрясение и цунами 11 марта 2011 года, когда пострадала АЭС "Фукусима".

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 – толчки ощущались в столице страны Токио, была объявлена угроза цунами.

По сообщениям местных СМИ, пострадали по меньшей мере 50 человек. Без электричества остались почти миллион домов на северо-востоке Японии.

Внештатных ситуаций на японской АЭС "Фукусима-1" не зафиксировано.

Сейсмологи считают, что новые мощные толчки могут произойти в ближайшие 7 дней.