В Японии произошло повторное землетрясение: больше всего задело Фукусиму
В воскресенье, 14 февраля, у берегов японской префектуры Фукусима произошло повторное землетрясение магнитудой 5,2.
Как сообщает Японское метеорологическое агентство, центр толчков находился на глубине 50 километров под водой (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).
В префектурах Фукусима и Мияги чувствовали толчки силой до 4 баллов.
Информации о погибших или пострадавших пока нет. Об угрозе цунами не объявляли.
Нынешнее стихийное бедствие произошло в том же районе, что и сильнейшее в истории страны землетрясение и цунами 11 марта 2011 года, когда пострадала АЭС "Фукусима".
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 – толчки ощущались в столице страны Токио, была объявлена угроза цунами.
По сообщениям местных СМИ, пострадали по меньшей мере 50 человек. Без электричества остались почти миллион домов на северо-востоке Японии.
Внештатных ситуаций на японской АЭС "Фукусима-1" не зафиксировано.
Сейсмологи считают, что новые мощные толчки могут произойти в ближайшие 7 дней.