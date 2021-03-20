В Японии произошло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами. Видео

В субботу, 20 марта, в Японии у префектуры Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,2 по Рихтеру. В связи с этим объявили угрозу возникновения цунами.

Толчки ощущались в 18:09 по местному времени (11:09 по Киеву – Ред.). Очаг землетрясения находился под водой на глубине 60 км, сообщили в Японском метеорологическом агентстве.

Землетрясение почувствовали и жители японской столицы Токио. Также оно было ощутимо в городах Исиномаки, Ямото, Офунато, Сиогама, Фурукава, Ичиносеки, Сендай и Мизусава, пишет VolcanoDiscovery.

В связи с землетрясением в японском правительстве создали кризисный штаб. На северо-востоке страны приостановили движение скоростных поездов, без электричества остались около 200 жилых домов.

Сообщается, что сбоев в работе АЭС "Фукусима-1", "Фукусима-2" и "Токай-2" из-за землетрясения не произошло.

Местным жителям порекомендовали действовать в соответствии с протоколом и искать более высокое место, написали на странице Генерального консульство США в Саппоро в Twitter.

Напомним, ранее сильное землетрясение фиксировали в Румынии. Оно произошло 27 февраля в 340 км от украинской Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля недалеко от столицы Армении Еревана примерно в 15:29 по местному времени произошло сильное землетрясение.