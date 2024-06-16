В Японии придумали сбивать дроны и ракеты из 155-мм пушек: как это будет работать

В Японии обнародовали проект 155-мм зенитной артиллерийской системы, которая сможет уничтожать дроны на малых дистанциях. Предполагается, что эта система сможет сбивать воздушные цели на расстоянии 5-15 километров.

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Платформой для зенитной артиллерийской системы станет боевая машина пехоты Type 89, которая в свою очередь является основой для японской САУ Type 99. Об этом сообщает портал Defense Express.

В оборонном ведомстве Японии заявили, что творчески переосмыслили опыт войны России против Украины. Японские специалисты осознали необходимость массового, эффективного и мобильного инструмента для уничтожения вражеских БПЛА.

Примечательно, что до полномасштабной войны в Украине американские специалисты также экспериментировали со 155-мм артиллерийскими орудиями как перспективным средством противовоздушной обороны, способным сбивать даже крылатые ракеты.

В рамках одного из экспериментов ВВС США в сентябре 2020 года провели опытные стрельбы 155-мм гиперзвуковым снарядом под обозначением HVP (Hypervelocity Projectile). Стрельба велась по мишени-имитатору крылатой ракеты BQM-167 Skeeter, которая была успешно уничтожена.

После испытаний стало известно, что скорость полета снаряда Hypervelocity Projectile составляла 5 Мах, а максимальная дальность полета – до 80 км, стоимость одного такого гиперснаряда – 86 тысяч долларов по ценам 2020 года. При этом взрывное снаряжение HVP не предполагалось, уничтожение цели должно было происходить путем кинетического попадания.

В то же время упомянутая выше разработка от министерства обороны Японии по 155-мм антидроновой зенитке существует только на концептуальной стадии. Однако аналитики полагают, что со временем 155-мм зенитная артиллерия против дронов и крылатых ракет может стать вполне ходовым решением в условиях современных боевых действий.

Напомним, Германия объявила новый пакет помощи Украине. В него вошли, в частности, средства ПВО и боеприпасы 155 мм калибра. Кроме того, пакет включает в себя боевые машины пехоты Marder и танки Leopard 1A1, боеприпасы к ним и многое другое.

Ранее сообщалост, что США пообещали передавать системы противовоздушной обороны Patriot Украине в приоритетном порядке, а другим странам-заказчикам будут поставлять эти системы позже. В настоящее время пять стран выразили готовность передать Киеву ПВО Patriot.

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