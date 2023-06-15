В Воздушных силах опровергли заявление Столтенберга о начале обучения украинцев на F-16

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины опровергли слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что украинские летчики начали проходить обучение на истребителях F-16. Пилоты уже готовы отправиться на тренировку, но процесс достаточно "непростой".

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Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ходе брифинга. "Я, честно говоря, не знаю, что имел в виду (Столтенберг. – Ред.). Возможно, где-то в заявлении есть трудности перевода. Потому что берутся заявления разных руководителей и вырываются из контекста… Мы уже не раз говорили: это процесс непростой и он растянут", – сказал он.

Спикер Воздушных сил уточнил, что украинское командование стремится, чтобы пилоты как можно скорее отправились на обучение и вернулись, но пока в данном вопросе есть лишь состояние готовности.

"Просто все очень этого хотят, поэтому постоянно обновляют информацию, что пилоты якобы "вот-вот уехали и скоро приедут". Будем ждать, чтобы уехали поскорее", – сказал Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Столтенберг заявил перед "Рамштайном" 15 июня, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 якобы уже началось. По его словам, это ключевой шаг к передаче самолетов Украине.

Напомним, 15 июня в Брюсселе началась 13-я встреча в формате "Рамштайн". Одним из ее приоритетов стали детали "авиационной коалиции".